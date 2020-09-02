Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
屯門帝灣居全推5幢洋房 下周一起招標
文章日期：2020年9月2日 14:39
Share
prev
next
發展商紛開展9月銷售攻勢，長實
（1113）
前高層要員周年茂旗下華業集團發展的屯門嘉和里山路帝灣居，上載新銷售安排，推出全數5幢洋房，於9月7日(下周一)起招標，截標日期為今年12月31日。帝灣居提供的5幢洋房，實用介乎3544至4403方呎，每幢均配私家升降機。
帝灣居早前已推售全數22個標準單位，據成交紀錄冊顯示，僅錄1宗成交，以1208.5萬元售出分層大廈1樓C室，屬實用887方呎2房戶，實呎13625元。
相關新聞
Wetland 3期網站啟用 樓書料快上
SEA TO SKY 上月共售20伙 套現2.8億
旺角廣華街舖位4000萬售 8年帳蝕600萬
美領事館：壽山村道37號買賣 延至下周三最終決定
陳永傑：買樓抗衡美元貶值
太古城均呎1.8萬元 重返年初爆疫時 按月大跌逾一成 十大屋苑逾半錄跌幅
龍門居3房綠表420萬 重返年初價
傳吳若希搬離元朗 爾巒複式2090萬放售
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款