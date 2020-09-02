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屯門帝灣居全推5幢洋房 下周一起招標

文章日期：2020年9月2日 14:39

發展商紛開展9月銷售攻勢，長實（1113）前高層要員周年茂旗下華業集團發展的屯門嘉和里山路帝灣居，上載新銷售安排，推出全數5幢洋房，於9月7日(下周一)起招標，截標日期為今年12月31日。帝灣居提供的5幢洋房，實用介乎3544至4403方呎，每幢均配私家升降機。
 
帝灣居早前已推售全數22個標準單位，據成交紀錄冊顯示，僅錄1宗成交，以1208.5萬元售出分層大廈1樓C室，屬實用887方呎2房戶，實呎13625元。
 

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