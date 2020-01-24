房委會公布，「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2020」（「居屋2020」）及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2020」（「白居二2020」）將於9月10日至10月7日期間接受申請，10月7日晚上7時截止。

預計明年1月攪珠，新居屋明年6月開始揀樓，白居二明年6月開始向合資格申請者發出批准信。

今期推售四個新建居屋發展項目包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑合共7047個單位。

房委會亦會將早前凱樂苑、裕泰苑、凱德苑、錦暉苑、尚文苑、旭禾苑及雍明苑，因買賣協議撤銷而收回的的單位，一併納入是次銷售計劃內重售。

申請表及申請須知，以及售樓資料簡介，將於明日於指定網站供下載，公眾亦可於9月10日起到樂富房委會客戶服務中心、房委會綠置居銷售小組辦事處、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處、香港房屋協會轄下各出租屋邨辦事處，以及民政事務總署轄下各民政諮詢中心索取紙本資料。

「居屋2020」及「白居二2020」的申請費分別為250元及160元；同時申請兩者則為410元。白表申請者可使用同一份申請表選擇申請「居屋2020」或「白居二2020」，或同時選擇申請兩項。

在疫情下，申請期會由過往的兩個星期延長至四個星期；樂富客務中心不會提供櫃檯查詢服務。公眾可致電房委會銷售及白居二24小時熱線2712 8000查詢有關「居屋2020」或「白居二2020」的申請事宜。樂富客務中心供展示建築模型與室內間格模型的展覽廳會暫停開放。如情況許可，會盡量安排在選樓期開始前開放展覽廳予公眾參觀。樂富客務中心會設有申請表投遞箱，供申請者遞交已填妥的申請表。

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