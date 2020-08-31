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高爾夫‧御苑兩個月累沽11洋房 套現5.65億
文章日期：2020年8月31日 19:47
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綜合市場資訊，8月全月一手新盤市場累積錄約1000宗成交；除恒地
（0012）
牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山迎海錄得大額成交外，恒基物業營業(二)部總經理韓家輝表示，粉嶺高爾夫‧御苑新錄一宗洋房成交，相關A1號洋房實用面積2606方呎連1270方呎花園，成交價5218萬元、實呎2萬元。高爾夫‧御苑於兩個月累售11幢洋房，套現約5.65億元。目前全盤累售342伙，套現逾37億元。
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