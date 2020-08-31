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曦臺向「大三房」買家送最高28.8萬家俬禮券

文章日期：2020年8月31日 19:09

宏安地產（1243）牽頭發展的油塘曦臺，已於5月獲批入伙紙；宏安地產執行董事程德韻表示，曦臺是次邀請了家俱品牌TREE的設計師，打造連家俬現樓示範單位，並向購買指定之5戶 「曦臺至尊」3房1套連儲物室戶型的買家，送出價值28.8萬之「曦臺至尊家俬禮劵優惠。
 
另外，購買指定5戶之1座C室的買家（3房1套戶型），則可享價值22.8萬元之「曦臺家俬禮劵優惠」，而購買指定6戶2座B或C室的買家（3房1套戶型），可享「曦臺3年管理費折扣」，優惠金額相等於12.8萬元。
 

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