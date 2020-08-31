Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
曦臺向「大三房」買家送最高28.8萬家俬禮券
文章日期：2020年8月31日 19:09
Share
prev
next
宏安地產
（1243）
牽頭發展的油塘曦臺，已於5月獲批入伙紙；宏安地產執行董事程德韻表示，曦臺是次邀請了家俱品牌TREE的設計師，打造連家俬現樓示範單位，並向購買指定之5戶 「曦臺至尊」3房1套連儲物室戶型的買家，送出價值28.8萬之「曦臺至尊家俬禮劵優惠。
另外，購買指定5戶之1座C室的買家（3房1套戶型），則可享價值22.8萬元之「曦臺家俬禮劵優惠」，而購買指定6戶2座B或C室的買家（3房1套戶型），可享「曦臺3年管理費折扣」，優惠金額相等於12.8萬元。
相關新聞
山頂嘉樂園連天台戶1.43億沽 實呎5.8萬雙破頂
迎海‧駿岸複式特色戶5121萬沽 呎價1.65萬
陳永傑：買樓抗衡美元貶值
廖偉強：移民易還是上車易？
太古城均呎1.8萬元 重返年初爆疫時 按月大跌逾一成 十大屋苑逾半錄跌幅
龍門居3房綠表420萬 重返年初價
傳吳若希搬離元朗 爾巒複式2090萬放售
帝御‧金灣 單日售30伙
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款