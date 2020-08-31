另外，購買指定5戶之1座C室的買家（3房1套戶型），則可享價值22.8萬元之「曦臺家俬禮劵優惠」，而購買指定6戶2座B或C室的買家（3房1套戶型），可享「曦臺3年管理費折扣」，優惠金額相等於12.8萬元。