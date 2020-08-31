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緹山本月錄5成交吸5.7億 洋房呎售5.6萬
文章日期：2020年8月31日 17:38
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綜合市場資訊，8月全月一手新盤市場累積錄約1000宗成交；其中嘉里
（0683）
九龍半山龍駒道豪宅緹山，繼本月中錄得3宗分層單位成交後，新近連環新錄2宗洋房買賣。嘉里發展執行董事朱葉培表示，緹山最新售出的12號洋房，實用面積2866方呎，成交價1.608億元，屬四房三套房間隔，花園及天台面積分別1002方呎及941方呎，實呎5.61萬元。
連同上周錄得之9號洋房及早前3個分層單位的成交，8月累錄5宗成交，涉成交金額逾5.7億元。
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