綜合市場資訊，今日截至下午7時，新盤市場暫錄約47宗成交，由香港小輪（0050）及帝國集團合作屯門青山公路青山灣帝御‧金灣暫售出30伙，佔今日新盤售出伙數逾六成。

受惠將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」開幕帶動，區內兩新盤亦錄得成交，會德豐發展的日出康城9期MARINI系列，今日共售出4伙，發展商單日套現逾4300萬元；項目累售1557伙，佔全盤單位總數1653伙的94%，套現逾142億元。

另由長實（01113）發展的日出康城8期SEA TO SKY，今日售出2伙，涉逾2700萬元。長實地產投資董事郭子威表示，項目擬於短期內加價，加幅約5%，另集團今、明兩日提供專車由日出康城接送準買家前往紅磡置富都會售樓處參觀示範單位。

此外，由新世界（0017）發展的西貢傲瀧，今日售出一伙，為B座P2室，實用2,946方呎，屬海景天台三複式戶，單位附設749方呎天台，成交價達8,315.5萬元，實呎28,226元。項目自2017年12月開售至今，累售665伙，佔全盤680伙的約98%，連同車位銷售計，共套現逾202億元。