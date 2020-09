新盤市場今日整體成交淡靜,但不乏特色戶成交。永泰(0369)旗下青山公路OMA by the SEA,今日再透過招標,最新售出1座17樓B7室,實用351方呎連184方呎天台,開放式間隔,成交價577.3萬元、實呎16447元。OMA by the SEA本月已經累售約20伙,當中不乏特色戶。