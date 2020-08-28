美聯集團主席黃建業剛發表對香港樓市預測，指因有「八大抗體」保護，料樓價可在充裕資金及「新經濟」效應帶動下「U型反彈」，全年可錄3%至5%的升幅，建議有置業或換樓剛需的人士，把握中港通關前樓價未回升的機會入市，更呼籲政府從速「撤辣」，助有需要的市民上車換樓。

黃建業所謂的香港樓市八大「防疫抗體」，乃是：

1.無限量寬：港匯強勢，銀行體系結餘由4月中旬逾港幣540億元增至逾港幣1930億元

2.零息時代：香港銀行同業拆息(HIBOR)偏低，加上銀行活期及定期存款低企，吸引資金流入資產市場

3.供應見頂：截至今年第二季，未來3至4年新供應錄9.2萬伙，創逾4年新低

4.放寬按保：本年首7個月的二手住宅註冊量中，唯獨逾港幣600萬元至1000萬元較去年同期升約36%

5.剛需持續：本港人口數字續升，政府統計處公布2020年中的香港人口數字達7,509,200人，與5年前相比增加近22萬人

6.金融蓬勃：中概股「回流」，恒生指數由低位回升，或帶動本港樓價「追落後」

7.持貨力強：根據2016年中期人口統計，逾65%香港業主供滿樓，近35%未供滿樓人士之中，供款與收入比率中位數只佔近兩成

8.資金充裕：香港沒有走資情況出現，特區政府財政儲備高達逾港幣8,000億元；香港存款高達港幣14萬億元，亦遠高於97年約港幣2.7萬億元水平。

筆者也認同香港樓巿要大跌不易，但也認為要大升同樣困難，事實上如中原樓價指數過去三年只能維持在高位橫行，有充裕資金買樓自住可以，要如以往能靠「磚頭」發大達的歷史未必可以複製，反而如大灣區卻不乏低水盤而當地經濟增長卻高於香港，投資價值可能更高。

陸振球

明報投資及地產版主編