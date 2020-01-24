反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新公布八大指數齊跌，為近八周、即近兩個月首見。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，有關數字反映7月底政府收緊限聚令後首周市況，樓價明顯受壓，市場出現個別低價成交，短暫窒礙樓價升勢。隨著本月下旬本地疫情緩和，二手樓市恢復活躍，成交增多，預計下月入秋後樓價可望重拾升軌。本月28日起政府放寬部份防疫措施，利好樓市，對樓價的影響將於下月下旬公佈的CCL開始反映。

上周CCL四大整體指數齊升，本周齊跌。中原城市領先指數CCL最新報178.71點，按周跌1.21%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.91點，按周跌1.34%，連升2周後回軟。CCL(中小型單位)報179.42點，按周跌1.14%，連升2周後回軟。CCL(大型單位)報175.06點，按周跌1.57%。疫情再現5周計，CCL累跌1.68%，CCL Mass累跌1.66%，CCL(中小型單位)累跌1.68%，CCL(大型單位)累跌1.68%。

四區方面，港島CCL Mass報186.19點，按周跌3.16%，連跌2周共3.33%。新界西CCL Mass報166.55點，按周跌0.87%，連跌3周共1.68%。新界東CCL Mass報190.33點，按周跌0.67%，結束2周連升。九龍CCL Mass報177.53點，按周跌0.52%。疫情再現5周計，港島CCL Mass累跌1.34%，九龍CCL Mass累跌2.45%，新界東CCL Mass累跌2.28%，新界西CCL Mass累跌0.41%。

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