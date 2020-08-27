Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
傲瀧標準戶買少見少 4房戶呎售3.35萬
文章日期：2020年8月27日 18:39
Share
prev
next
綜合市場資訊，今日截至下午6時，新盤市場錄約8宗成交，其中不乏大額成交；新世界
（0017）
旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，今日最新沽出第1座5樓A室，屬實用1945方呎4房間隔，成交價6521.4萬元、折合實呎33,529元。傲瀧提供的分層單位，現時僅餘最後一伙待售。項目自2017年推出至今累沽664伙，連同車位銷售，總共套現逾200億元，餘貨主要屬複式及三複式大宅。
相關新聞
YOHO Town兩房600萬沽 同類今年新低
建灝羅建一等3410萬購亞士厘道銀主舖
灝景灣連錄三成交 3房1355萬易手
藍塘傲加推複式花園戶 下月一日起招標
喜薈兩房806萬沽 實呎1.61萬元近半年低位
傲寓有機會下月登場 其士推廣建築業安全活動
香島道40號洋房3億易手 實呎9.5萬
佳兆業：全年1000億人幣售樓目標不變
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款