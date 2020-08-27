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傲瀧標準戶買少見少 4房戶呎售3.35萬

文章日期：2020年8月27日 18:39

綜合市場資訊，今日截至下午6時，新盤市場錄約8宗成交，其中不乏大額成交；新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，今日最新沽出第1座5樓A室，屬實用1945方呎4房間隔，成交價6521.4萬元、折合實呎33,529元。傲瀧提供的分層單位，現時僅餘最後一伙待售。項目自2017年推出至今累沽664伙，連同車位銷售，總共套現逾200億元，餘貨主要屬複式及三複式大宅。
 

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