不少人會認為地產業乃屬舊經濟，會被新經濟漸蠶食，但其實愈來愈多地產業參與人士善於利用新經濟以應對經濟環境的變化，並藉此增加競爭力。

仲量聯行最近發表了名為《構建開放生態，重塑行業價值》的地產科技報告指出，約55%受訪的中國地產企業計劃於未來兩年內把地產科技支出預算增加10%至30%，並指愈來愈多企業相信，地產科技應用有助應對市場潛在風險，以發揮長遠的資產價值。

相比之下，2018年僅37%受訪的中國地產企業計劃於2019年及2020年把地產科技支出預算增加逾10%。是次調查結果反映，中國業界日趨注意到地產科技產品和解決方案的價值，令地產科技於過去兩年在內地發展更趨蓬勃。

仲量聯行指出，中國商業地產市場正面對內部競爭白熱化的壓力及全球經濟前景不明朗的影響。不過，發展商可借助地產科技加強商用物業的整體質素，從人性化體驗、安全健康、高效營運及數碼化驅動四方面應付市場的潛在風險，以及充份發揮資產的長遠價值。在爆發新冠疫情期間，地產科技的效用也獲得更多市場注意，鼓勵更多地產企業增加地產科技方面的投資。

陸振球

明報投資及地產版主編