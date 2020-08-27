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新盤今日五宗成交 迎海‧駿岸4房呎售1.72萬
文章日期：2020年8月27日 17:19
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綜合市場資訊，今日截至下午5時，新盤市場錄約5宗成交；其中恒地
（0012）
牽頭、已屆現樓的馬鞍山迎海，今日透過招標售出迎海4期迎海‧駿岸6座8樓A室，屬實用1454方呎4房雙套戶，成交價2500.88萬元、實呎1.72萬元。迎海‧駿岸本月售山兩伙單位，套現逾5500萬元。
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