金管局早前放寬非住宅物業按揭成數，由上限四成上調至五成，美聯工商舖統計，措施生效起一周（即20至26日），工商舖合共錄得47宗買賣，相對減辣前一周（13至19日）錄得工商舖33宗買賣成交，按周上升42%。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，政府放寬工商舖按揭成數，對工商舖市場注入強心針，惟目前經濟前不明朗，難以大幅扭轉市場表現。他指，今年下半年尚有不少利好因素，如疫情放緩、中資公司來港上市等，預計今年下半年成交量可達2600宗，較今年上半年近1400宗增加近一倍，預計全年可達4000宗水平。

經濟不明 減辣難大幅扭轉市況

黃氏又呼籲政府放寬非住宅物業的按揭成數，可以累退式計算，成交價2000萬元以下物業可借七成，成交價2000萬至5000萬元可借六成，而成交價5000萬或以上的可借五成；同時，他還建議政府把工商舖印花稅由現時最高的8.5%，降至4.25%，即2013年工商舖辣招生效前的稅率，以刺激買家入市的意欲。

過去一周，工商舖物業市場中，以舖市交投佔最多，共錄22宗買賣成交。美聯旺舖董事盧展豪表示，商舖成交以細銀碼舖為主，但部分為蝕讓成交。他指，疫情仍然反覆，預計未來一至兩年全球旅遊業未必能完全復甦，零售業仍然嚴峻，預計核心區仍有大量吉舖，而有關租金全年將跌40%至50%，但民生區舖租金則全年跌近20%。

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