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華懋逾5.3億元奪西貢蠔涌住宅地 合市場預期
文章日期：2020年8月26日 19:24
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上周五收到22份標書、創西貢官地標書歷年之冠的西貢公路蠔涌近響鐘路住宅地皮，地政總署公布，由華懋以5.3188億元投得地皮，以最高可建樓面57,524方呎計，每方呎樓面地價9246元，屬市場預期做價。上述地皮面積3.84萬方呎，指定作私人住宅用途，項目位於蠔涌河河邊，預計落成後可享河景及遠眺區內指標屋苑匡湖居。
值得留意的是，中標的發展商須自行興建及保養堤岸。
是次入標大多為港資發展商，包括長實
（1113）
、新地
（0016）
、新世界
（0017）
、信置
（0083）
、鷹君
（0041）
、嘉華
（0173）
、英皇
（0163）
、永泰
（0369）
、遠展
（0035）
、其士
（0025）
、佳明
（1271）
、建滔
（0148）
、有利集團
（0406）
、建灝、東立地產等。
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