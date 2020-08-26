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華懋逾5.3億元奪西貢蠔涌住宅地 合市場預期

文章日期：2020年8月26日 19:24

上周五收到22份標書、創西貢官地標書歷年之冠的西貢公路蠔涌近響鐘路住宅地皮，地政總署公布，由華懋以5.3188億元投得地皮，以最高可建樓面57,524方呎計，每方呎樓面地價9246元，屬市場預期做價。上述地皮面積3.84萬方呎，指定作私人住宅用途，項目位於蠔涌河河邊，預計落成後可享河景及遠眺區內指標屋苑匡湖居。
 
值得留意的是，中標的發展商須自行興建及保養堤岸。
是次入標大多為港資發展商，包括長實（1113）、新地（0016）、新世界（0017）、信置（0083）、鷹君（0041）、嘉華（0173）、英皇（0163）、永泰（0369）、遠展（0035）、其士（0025）、佳明（1271）、建滔（0148）、有利集團（0406）、建灝、東立地產等。

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