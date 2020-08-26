上周五收到22份標書、創西貢官地標書歷年之冠的西貢公路蠔涌近響鐘路住宅地皮，地政總署公布，由華懋以5.3188億元投得地皮，以最高可建樓面57,524方呎計，每方呎樓面地價9246元，屬市場預期做價。上述地皮面積3.84萬方呎，指定作私人住宅用途，項目位於蠔涌河河邊，預計落成後可享河景及遠眺區內指標屋苑匡湖居。

值得留意的是，中標的發展商須自行興建及保養堤岸。