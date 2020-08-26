樓市氣氛好壞爭持，有內地業主放售所持物業。戴德梁行香港資本市場部執行董事羅梅蘭指，香港仔深灣9號1座頂層全海景雙連複式特色戶，連2個車位，現於市場招標放售，截標日期為今年10月9日，物業總實用面積4764方呎，市場估計物業市值約2.4億元，以此計算，實呎市值約5萬元。

資料顯示，上述物業由浙江省舟山市富商、和潤集團主席虞松波等人持有。據悉，高院上月底曾發傳票，顯示一間名為Blackwood Forest Limited的公司，向包括虞松波在內的3名人士追討欠款，並要求收回位於上述深灣9號兩個單位及兩個車位。

原告Blackwood Forest Limited則顯示，為英屬維爾京群島註冊的一間BVI公司。其業務未有說明。本報早前報道，根據高院入稟狀，金沙集團向虞松波追討一筆超過396萬美元（約3100萬港元）的賭債。事緣虞松波去年3月與賭場訂立貸款協議，共借款805萬美元（約6279萬港元），但至去年底僅歸還408萬美元(約3200萬港元)。虞松波曾以135億人民幣身家，躋身胡潤百富榜第252位，號稱舟山首富。

羅梅蘭表示，黃竹坑是近年迅速發展的豪宅地區，自港鐵南港島綫黃竹坑站通車後，市場帶動區內發展，發展商近年來改劃工作不斷，加上港鐵黃竹坑站上蓋發展大型住宅及商場配套，推動該區的人流發展成新社區， 預料黃竹坑的樓價將會進一步上升。

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