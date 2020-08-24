市區大型併購項目供應罕有，令其身價水漲船高。土地審裁處今日就新世界（0017）持有大部份業權的的北角皇都戲院項目強拍申請進行審理，資料顯示，項目批出底價為47.76億元，以單一申請計，為本港歷年來最貴強拍個案，亦比2018年申請時的估值31.1729 億元高出約53%。上述項目位於北角英皇道271至291號、渣華道4、4A 至4D、6、6A至6D號、電廠街2至16號，佔地36,201.5方呎，現有物業落成於1959年，樓齡已屆61年，市場估計，上述皇都戲院大廈若重建成住宅，地積比可達10倍，可建樓面約36.2 萬方呎，每方呎樓面地價約13193元，若作商廈發展，地積比可提高至15倍，可建樓面達52.5萬方呎，每方呎樓面地價約9097元。

皇都戲院於1952年落成，當時名為璇宮戲院，1957年易手後改名為皇都戲院，佔地3.3萬方呎，座位逾1300個，屋頂拋物線形混凝土桁架被國際保育組織形容為全球獨一無二的設計，外牆有《蟬迷董卓》立體浮雕，出自著名畫家梅雨天。戲院1997年結業，改為桌球會。戲院於2016年被評為三級歷史建築，後再「升格」為一級歷史建築。新世界於2018年申請時就指，一旦統一業權，將在重建時積極考量保存前皇都戲院精髓。

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