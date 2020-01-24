將軍澳日出康城商場THE LOHAS首階段昨日正式開幕，吸引不少客人，其中融合街市及超市的FRESH新鮮生活，更是現階段焦點商戶，該公司行政總裁李軒宇稱，該店昨日早上11時開業，單日錄得約2.4萬人流，集團表示滿意及驚喜，總營業額比預期亦高出一至兩成，以會員計平均每人消費額約300元。商場業主港鐵（0066）高層人士，包括物業總監鄧智輝今日亦低調到場巡視。

李軒宇指，昨日到場人數眾多，故特意訂購了逾萬件防疫面罩派給客人，在場員工亦戴齊「防疫三寶」，包括面罩、口罩及手套。另該店佔地約2萬方呎，總投資額約5000萬元，店舖以「香港」作主題，分為新鮮食物及超市乾貨兩部份，若以面積計，新鮮食物佔約六成，設有26個攤檔，當中包括壽司店發售的Omakase套餐，售價分別為388元及588元，反應良好，而魚檔更設有負壓房讓員工劏魚，盡量保持店內空氣質素良好。

由於該店以「香港」為主題，李軒宇表示，店內約15%產品均為本地品牌，包括本地啤酒等，而該店亦有部份特色產品，如設碾米機即場為客人磨米、亦有印度咖哩、生草藥及供狗隻享用的雪糕等，而該店出售約300種凍肉，有一半或以上屬有機或無激素。

此外，該店引入電子支付系統，方便買家，李軒宇指，雖然昨日有2.4萬人流，但由於有95%交易以電子支付，故全日甚少有大排長龍情況，而該店亦有自助購物app，日出康城住戶可選擇送貨。李續稱，FRESH新鮮生活亦已租用鰂魚涌康怡花園舖位，規模與日出康城相若，計劃明年農曆年前開業。