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長實郭子威: 康城SEA TO SKY短期內削優惠

文章日期：2020年8月24日 14:29

將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」昨日首階段開幕，繼會德豐地產預告旗下MARINI系列，稍後有機會削減優惠後，長實（1113）地產投資董事郭子威表示，集團旗下現正發售的日出康城8期SEA TO SKY，短期內將削减優惠；他續指，商場昨日開幕後，SEA TO SKY最新售出第2座高層B室、實用735方呎3房戶 ，成交價為1363.6萬元、實呎18,552元。SEA TO SKY自6月底推出至今，累售邁向800伙。
 

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