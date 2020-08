將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」昨日首階段開幕,繼會德豐地產預告旗下MARINI系列,稍後有機會削減優惠後,長實 (1113) 地產投資董事郭子威表示,集團旗下現正發售的日出康城8期SEA TO SKY,短期內將削减優惠;他續指,商場昨日開幕後,SEA TO SKY最新售出第2座高層B室、實用735方呎3房戶 ,成交價為1363.6萬元、實呎18,552元。SEA TO SKY自6月底推出至今,累售邁向800伙。