將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」今天起開幕，大批市民入場，人頭湧湧。（馮凱鍵攝）

將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」今天起開幕，大批市民入場，人頭湧湧。（馮凱鍵攝）

將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」今天起開幕，大批市民入場，人頭湧湧。（馮凱鍵攝）

將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」今天起開幕，大批市民入場，人頭湧湧。（馮凱鍵攝）

記者現場所見，商場內商舖雖然未全部開業，加上新冠疫情持續，但依然吸引大批市民入場先睹為快，當中超市內更是人山人海，埸面墟冚。

商場內佔地約2萬方呎的大型超市為FRESH今天正式開業，超市設有26個特色主題區域，提供本地及環球新鮮食材及香港製造創意品牌，方便居民選購各類食材，最特別為提供即場海鮮加工服務，並首創超市版Omakase（廚師發辦）等，為顧客帶來更多餐飲選擇和新體驗。

「The LOHAS康城」座落於港鐵康城站上蓋，總樓面面積約48萬方呎，首階段率先投入服務的商戶，佔商場總樓面約15%。另由即日起，在商場消費的顧客，可透過MTR Mobile參加MTR分獎賞計劃，首次儲分可免費獲得港鐵商場港幣20元現金禮券。

港鐵日前表示，會盡快公布第二階段的開放時間，預計第二階段的規模較第一階段龐大，屆時將有更多食肆、零售商舖，以及部分娛樂設施，目標是今年底前全面開幕。據了解，目前「The LOHAS康城」出租率約70%。