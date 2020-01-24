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太古城本月呎價1.86萬跌一成 兩房則王1138萬沽

文章日期：2020年8月23日 14:41

港島東龍頭屋苑太古城8月暫錄23宗二手成交，成交量佔上月26宗的88%，惟平均成交實呎錄約18621元，較上月錄約20972元回落逾一成。
 
中原高級分行經理莊劍嵐表示，太古城新近錄得位於衛星閣高層C室易手，實用582方呎，向南、屬2房則王間隔，原業主兩個月前以1200萬元連租約放盤，獲區內用家客接洽，最終在「無睇樓」情況下，以1138萬元成交，實呎19553元，即減價62萬元或5%。
莊劍嵐續指，原業主2013年3月以798萬元購入，持貨7年，帳面獲利340萬元或43%離場。

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