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皇第累沽7伙吸金近14億 複式呎售7萬

文章日期：2020年8月23日 14:18

一手超級豪宅續錄成交，資策（0497）及泛海（0129）等合作發展的渣甸山皇第，今日透過招標，最新售出10樓及11樓A室複式戶，單位實用2846平方呎，連同兩個車位以2億元售出，成交呎價逾7萬元。
 
皇第今年至今累售7伙，其中複式戶佔4伙，分層戶佔3伙，套現約13.8億元，個別最高呎價7.8萬元，一度創今年一手分層豪宅最高成交呎價紀錄。
 
至於是次成交的10樓及11樓A室，為項目首個成交的經改動連裝修示範單位，由英國著名室內設計師Tara Bernerd 操刀。

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