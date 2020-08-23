皇第今年至今累售7伙，其中複式戶佔4伙，分層戶佔3伙，套現約13.8億元，個別最高呎價7.8萬元，一度創今年一手分層豪宅最高成交呎價紀錄。

至於是次成交的10樓及11樓A室，為項目首個成交的經改動連裝修示範單位，由英國著名室內設計師Tara Bernerd 操刀。