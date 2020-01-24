主要反映今年7月27日至8月2日具體成交市況的中原城市領指數CCL，最新報180.90點，按周升0.18%，結束連跌3周，連續4周企穩180點；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報184.37點，按周升0.11%，連升2周共0.46%，連續4周企穩184點上下。此外，CCL(中小型單位)報181.49點，按周升0.14%，連升2周共0.25%，連續4周企穩181點；CCL(大型單位)則報177.85點，按周升0.40%，企穩177點水平。

今周四大整體指數齊升，是疫情再現後首次出現，展望後市買賣回升，樓價有望拾升軌。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，本地新冠疫情持續緩和，睇樓活動逐漸恢復，帶動二手成交上揚，樓價升勢受阻只屬短暫，今年九月入秋後樓價走勢將可明朗化。數據顯示，新冠疫情再現4周計，CCL企穩180點，最高181.69點、最低180.57點，沒有轉勢向下。

最近4周計，四區樓價同樣錄得兩升兩跌，兼持續出現兩區升、兩區跌情況，走勢反覆。新界東CCL Mass報191.62點，按周升0.83%，連升2周共1.51%；九龍CCL Mass報178.45點，按周升0.17%。與此同時，新界西CCL Mass報168.01點，按周跌0.13%，連跌兩周共0.82%；港島CCL_Mass報192.26點，按周跌0.17%。

新冠疫情再現4周計，港島CCL Mass累升1.87%、新界西CCL Mass累升0.46%；另一邊廂，九龍CCL Mass累跌1.94%、新界東CCL Mass累跌1.62%。