身形肥胖、全身黑色、「官方身份」為日本九州熊本縣營業部長的Kumamon熊本熊，是日本近年吸金能力最強的吉祥物，而今年正是部長誕生10周年；新地（0016）表示，為與大家一同慶祝，Kumamon將聯同沙田新城市廣場，呈獻「Kumamon 10周年約會：熊の花樂園」， 參照熊本縣山鹿市的方保田東原遺跡公園のひまわり向日葵花田，8月底於商場1期1樓羅馬圓型獻技場，打造全港首個千呎室內向日葵花園。

至於全場亮點，必屬4米高的巨型Kumamon巨像、10周年粉紅愛心熱氣球，合共6個打卡位，與市民一起共賞向日葵的盛放之美。同時，場內準備了「Kumamon和我種植吧！AR互動遊戲」讓市民與Kumamon，共同攜手於商場不同角落「種植」更多向日葵，而3期2樓設置「Kumamon萌熊夾夾樂」，讓市民夾走獨家限定Kumamon 10周年精美匙扣、還有各式各樣的新城市廣場x Kumamon 10周年主題限量禮品換領。

此外，部長本尊亦會親自出鏡，為香港粉絲拍攝「溫韾遊園前準備」的抗疫短片。

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