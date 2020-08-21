大角嘴形品‧星寓新錄8月份首宗成交。利嘉閣聯席董事阮好珍表示，形品‧星寓新錄中層J室易手，實用473方呎兩房間隔，原業主叫價1056萬元，放盤約一個月，累減210萬元或約20%後，以846萬元沽出、實呎17,886元。原業主於2017年4月，以743.8萬元購入單位，3年額印稅SSD期已過，帳面獲利102.2萬元或14%。