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形品‧星寓兩房減價兩成 呎價1.78萬易手

文章日期：2020年8月21日 14:58

大角嘴形品‧星寓新錄8月份首宗成交。利嘉閣聯席董事阮好珍表示，形品‧星寓新錄中層J室易手，實用473方呎兩房間隔，原業主叫價1056萬元，放盤約一個月，累減210萬元或約20%後，以846萬元沽出、實呎17,886元。原業主於2017年4月，以743.8萬元購入單位，3年額印稅SSD期已過，帳面獲利102.2萬元或14%。
 

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