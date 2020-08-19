金管局宣布放寬非住宅物業按揭貸款按揭成數上限至50%，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，在金管局放寬措施前，非住宅物業按揭成數最高為40%，而且銀行批核時比住宅物業審慎，息率較高、年期一般為15至20年，年期較短，亦多數沒有現金回贈，因此較難以非住宅物業按揭套現。

她認為，今次金管局的放寬措施是有紓緩作用，對於做生意有資金需要的人士，或更易利用手上舖位或工商物業套現周轉，但要留意，現時非住宅物業估價下調幅度較住宅物業深，交投亦淡靜，即使金管局是放寬按揭成數至50%，亦未必能抵銷到估價下跌帶來的影響。

黃氏建議，當局應再放寬非住宅物業的按揭成數至60%，與住宅物相同，同時供款年期亦可放寬至30年，這樣才對近期資金周轉不靈的生意人有顯著的幫助及有紓困作用。

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