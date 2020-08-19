嘉華等啟德項目批則 涉逾百萬呎住宅
文章日期：2020年8月19日 16:03
啟德多幅大型住宅地皮先後獲批圖則。屋宇處資料顯示，嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）旗下啟德第4A區1號住宅地，今年6月份獲批建2座31層高住宅及1座6層會所(全在1層地庫之上)，住宅樓面涉約102.4萬方呎，另有約5.17萬方呎非住宅樓面。該財團於2019年7月以127.4億元投得上述住宅官地，較市場預期為低，每方呎樓面地價約11842元。
同樣為新盤供應重鎮的將軍澳日出康城，由信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）於去年投得的第11期，6月份亦已獲批則，項目批建1座48層高及兩座52層高(在1層基座及4層停車場之上)住宅、會所及24小時有蓋行人天橋，住宅樓面約95.65萬方呎，另有4859方呎屬非住宅。
另外，麗展（0488）去年以8.83億元、每方呎樓面地價約1.23萬元投得的市建局觀塘恒安街12至30號重建項目，則獲批建1座26層高(在1層地庫之上)住宅、會所設施及日間護老院，住宅樓面6.37萬方呎，非住宅樓面則為7983方呎。
豪宅項目方面，盈信（0015）去年以1.4億元購入的九龍塘渭州街12號，則獲批建1座4層高(在1層地庫之上)住宅物業，可建樓面9261方呎。小型發展商健聯發展持有的西貢銀巒路9號，獲批建4座2層高(另有兩層低層地下) 住宅，涉及27748方呎樓面。
其他報道
按揭計算機