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風球下逸峰錄成交 兩房呎售1.39萬

文章日期：2020年8月19日 15:12

粉嶺逸峰於昨日三號風球下錄得新成交，中原副分區營業經理徐家倫表示，逸峰5座高層H室成交，屬實用面積459方呎2房間隔，原業主最初叫價648萬元，議價減價10萬元或1.5%後，以638萬元易手，平均實呎1.39萬元，新買家為用家。原業主2013年以433萬元一手買入單位，持貨約7年，帳面獲利205萬元或47%。
 

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