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15 Western Street推3伙特色戶周六招標 部分圖則曾修改

文章日期：2020年8月18日 17:39
31樓B室 廚房模擬效果圖
31樓A室 浴室模擬效果圖

內房萬科（香港）與長虹集團合作的西營盤新盤15 Western Street，上載最新銷售安排，將於本周六(8月22日)以招標形式推售3伙特色單位，當中包括2伙頂層連天台戶及1伙平台特色戶。

屬單幢式設計、預計明年9月落成的15 Western Street，全盤設2伙頂層連天台特色戶「SKY FIFTEEN」。單位為31樓A室，實用620方呎另連487方呎天台，採3房間隔；毗鄰的31樓B室，實用面積564方呎，連408方呎天台，採2房間隔。此外，位於27樓A室的3房單位，實用面積661方呎，連122方呎平台，為惟項目唯一一伙連平台特色單位。項目自今年1月開售以來共推出50伙，累售28伙，佔全盤總數約27%。

不過，可留意的是，15 Western Street今年初推出市場時，樓書顯示項目的頂層31樓單位屬一梯一伙，實用1127方呎，3房間隔，最大賣點是連799方呎天台及私人泳池；期後曾於6月16日將單位實用面積，修改作1143方呎另連815方呎天台；最新則於昨日(8月17日)再度更新，將該伙頂層「一開2」，分成620方呎的A室、及564方呎的B室。

萬科香港回覆本報查詢指，是次為了解當區市場後，考慮中型單位需求較大而作出改動。因此，項目由最初公布的104伙，現時就更新為全盤105伙。

 

 

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