新冠疫情持續肆虐，令以往屬傳統租務旺季的暑期租賃市場表現失色，多區均出現低市價租務成交，其中位於屯門市中心的屯門時代廣場，新近有「大兩房」單位減價至1萬元租出，成交價為屋苑同類戶近2年低位。中原高級分行經理唐欣怡表示，上述屯門時代廣場A座低層2室，實用面積408方呎，附普通裝修，業主約一周前以市價1.2萬元放租，獲年輕夫婦租客接洽。

業主見市況受新冠疫情影響，後市或有變數，為盡早租出單位，經議價後，願減價2000元或約17%，終以1萬元租出，呎租為24.5元，成交價低市價約17%，並屬屋苑同類戶近2年新低。

雖然以低市價租出，但由於原業主早於2011年2月入市，當時作價226萬元買入，所以現時仍享有租金回報約5.3厘。

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