新一波新冠疫情持續，香港人大都足不出戶，新地（0016）旗下商場包括將軍澳東港城、上水廣場、以及將軍澳PopWalk天晉滙，聯手推出「折上折瘋搶 Online Sale」優惠網，提供一連串期間限定網上至抵優惠，包括1折搶購超過130間商戶電子優惠券、10元換購iPhone SE等商品，以及「eMall 貨品優先搶」網上預購優惠貨品低至3折 (8月19日起)。

東港城、上水廣場及 PopWalk 天晉滙超過130間品牌之1折商戶電子優惠券，由即日起至10月31日期間，於指定日期約下午3時登入www.emall-sale.com.hk，即可以5元搶購50元商戶電子優惠券，或以10元搶購100元商戶電子優惠券。

另外，3個商場將會不定時於星期三推出10元精品，包括價值4,699元的iPhone SE (256GB 紅色)、價值1,880元的Kirakuu日本減醣44%電飯鍋、價值1,999元的AirPods Pro等。另「折上折瘋搶 Online Sale」優惠網，亦於8月19日(周三)起更會推出「eMall 貨品優先搶」，多款期間限定商品早鳥價低至3折。

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