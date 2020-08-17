上月二手公屋買賣登記73宗維持平穩
文章日期：2020年8月17日 18:47
本港經濟受第三波疫情影響，中原地產研究部數據顯示，主要反映6月樓市的7月份二手公屋買賣合約登記(包括公屋自由市場及第二市場)錄得73宗，涉總值2.13億元，較6月的74宗及2.27億元，分別輕微下跌1.4%及6.2%。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，數據反映樓價止跌回穩，增強公屋居民的置業信心，帶動二手公屋市道維持平穩暢旺，買賣連續兩個月企穩70宗水平。預期8月份登記數字會受7月疫情影響，公屋交投將會回軟，但近日疫情逐漸緩和，二手樓市有望轉好，將於9月份的登記反映。
7月份400萬元以上的二手公屋買賣登記錄得6宗。當中，買賣金額最高的是大圍顯徑邨顯富樓26樓單位，成交價錄490萬元。其次是黃大仙下邨龍裕樓22樓單位，錄475萬元。鴨脷洲利東邨東平樓18樓的單位則錄440萬元，排名第三位。
7月份買賣登記宗數最多的公屋屋邨為屯門良景邨，錄得7宗，總值1,475萬元。黃大仙鳳德邨及沙田博康邨各錄5宗，並列第二位，分別總值1,666.0萬元及1,592.0萬元。鴨脷洲利東邨及香港仔華貴邨同樣錄4宗，分別總值1,288萬元及1,255萬元。
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