新盤市場近日聚焦青山公路青山灣新盤帝御‧金灣之際，華懋旗下薄扶林碧麗軒，上載首份銷售安排，本周五（21日）首推4伙分層單位招標，並於9月30日截標。碧麗軒是次招標單位，包括地下及1樓06室、07室；以及2樓及3樓17室、18室，實用面積乎1545至1741方呎。地下連花園單位分別連114花園，2樓及3樓單位則連75平方呎天台。