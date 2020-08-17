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華懋薄扶林碧麗軒推4特色戶 周五起招標
文章日期：2020年8月17日 16:05
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新盤市場近日聚焦青山公路青山灣新盤帝御‧金灣之際，華懋旗下薄扶林碧麗軒，上載首份銷售安排，本周五（21日）首推4伙分層單位招標，並於9月30日截標。碧麗軒是次招標單位，包括地下及1樓06室、07室；以及2樓及3樓17室、18室，實用面積乎1545至1741方呎。地下連花園單位分別連114花園，2樓及3樓單位則連75平方呎天台。
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