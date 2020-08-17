以往幫《明報》搞投資講座，最頭痛的問題之一是找場地，一來在熱門日子要和其他機構競爭，往往租不到理想場地，二來場租也往往不菲，就算收到每位幾百元的報名費，可能大部分只是貢獻場租或宣傳費用。

然而，今回疫情真的改變了世界，好像本周四我和香港奧國經濟學院院王弼合辦「天下大亂 如何趁亂取勝？」視象投資研討會，將會用ZOOM進行，不單省了場租，由於選擇在中午吃飯時間舉行，而不少上班族疫情期間在公司吃飯盒，正好留在公司用電話或枱頭電腦，可一邊吃飯一邊參加研討會，省時又省力，反應十分熱烈，不單本港讀者積極參與，甚至有身處美國、英國、澳洲以至台灣的讀者參加，這在過往幾乎不可能，就算研討會如何吸引，難道叫他們搭飛機回香港參加？

其實，今次拍檔講者王弼也是身處加拿大，試將研討會改名為國際性高峰會，也並非宣傳性的誤導。而其他讀者不想錯過這個網上投資研討會，可網上登入這個網址查詢及報名：https://link.mingpao.com/64594.htm

陸振球

明報投資及地產版主編

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm