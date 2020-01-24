荃灣半新盤柏傲灣8月至今暫錄約4宗成交，追貼7月整月5宗的紀錄，本月平均實呎回落4.4%，最新報18164元。中原高級分區營業經理呂宗霖表示，最近新冠疫情有緩和跡象，不少業主願意開門予買家睇樓，柏傲灣新近錄得2B座低層F室易手，屬實用392方呎一房間隔，望市景為主，成交價705萬元、實呎17985元，屬市價。原業主2017年以581萬元一手買入單位，持貨約3年轉售，帳面獲利124萬元或21%。