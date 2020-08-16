限聚令進一步令食肆生意雪上加霜，銅鑼灣持有兩幢銀座式商廈的永光地產因應疫情關係而為旗下物業轉型，其中永光商業大廈將打造成為醫療大廈，而永光中心則會改為綜合商業大樓，務求吸引更多行業進駐；兩個項目意向呎租均約30餘元，租賃條件更見優惠。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，有見市場對醫務需求，以往主打飲食主題的銅鑼灣軒尼詩道499號的永光商業大廈，永光地產早前率先將大廈轉型為醫務大樓，每層面積約1,300方呎，意向呎租由約45元減至約30餘元，適合作醫療集團總部、化驗所或診所等。謝氏稱，樓高23層的永光商業大廈採一梯一伙設計，為租戶提供高度私隱，間隔方正無柱，甚為實用，而且備有獨立冷氣可24小時運作，工作時間更有彈性。

謝氏續稱，集團旗下另一幢銀座式商廈亦變陣，位處銅鑼灣登龍街28號的永光中心亦由餐飲大廈轉型為綜合商業大樓，令租戶組合更多元化。物業樓面除了可作傳統辦公室之用，亦適合作為樓上舖經營零售或婚紗攝影等行業，叫租每平方呎同約30餘元，全面協助傳統租戶可以相宜成本進駐核心區。謝氏指出，永光中心樓高24層，6至25樓為商務用途，一層一伙，每層面積約2,045方呎。