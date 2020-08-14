投資要成功，不論是買股或買樓，最重要是什麼，是有內幕貼士嗎？根據筆者多來的經驗，散戶最容易輸錢便是去聽貼士，其實所謂貼士，你是老幾？到你可以聽見，已是不知是第幾重，反而是別人用內幕貼士來散貨的多，要贏大錢，最重要辨別大趨勢，做好基本功，找到機會可以下大一點的注碼，然後有耐性等待收成。

以樓巿而言，近年因有辣招稅，不能短炒，所以靠政策或消息入巿，實在作用有限，至於股巿，比如騰訊（0700）股價曾升萬倍以上，一個兩消息對於做決定，能夠推升股價多少？

現在到美國大選還有約3個月時間，相信不明朗因素特別多，不如趁機多做功課，才去「趁亂取勝」，筆者下周四便會和王弼首度合辦「天下大亂 如何趁亂取勝？」視象投資研討會，並獲朋友湯文亮博士和曾淵滄教授推介：

湯文亮 : 投資搵錢不要靠所謂「消息」，應要有扎實的功夫，我推介王弼和球叔的投資Webinar，聽他們的分析肯定有所得着。

曾淵滄 : 中美貿易戰，科技戰，金融戰.......再加上全球疫情。怎麼辦？實際上現在正是機會處處，看你如何尋找。陸振球與王弼皆是成功的投資者。聽他們一席話，為自己加油。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

陸振球

明報投資及地產版主編