新地（0016）及置地去年就元朗牛潭尾石湖圍項目，向城規會申請縮則發展，擬建11,292伙分層戶，發展規模如同提供10643伙的新界東上車屋苑沙田第一城，而發展商近日多提交發展兩個附加方案，有關住宅伙數大減逾六成至近4,000伙，圖增獲批的機會。

事實上，新地等去年向城規會提出的發展方案，項目將分兩期發展，第1期建5幢住宅大廈涉1990伙、第2期則興建20幢住宅大廈提供9,302伙，兩期合共11,292伙、每伙平均面積484方呎的分層住宅。另項目商用樓面以0.5倍地積比率發展，涉約55萬方呎，當中包括日間長者中心。

城規會資料顯示，其中一個附加方案，是將地盤分為1A、1B及餘下期數，1A及1B地盤的地積比率由原先的5倍，進一步提高至5.47倍，將建3,980個住宅單位。而餘下期數的發展，將待新界北發展研究後再進行改劃，即有關發展較去年申請方案涉1.13萬伙減少65%。

至於第二個附加方案，則是1A、1B期同增加地積比率至5.47倍，將建3980伙，而餘下期數發展，住宅部分地積比由原先的5倍降低至3.47倍，計劃興建5,069伙。另非住宅的地積比由原先的0.5倍增至2.03倍，增加商業性發展，而配合新界北整體規劃。此方案的住宅數目共9,049伙，較去年申請的1.13萬伙減少20%。

地政總署資料顯示，新地及置地於去年5月完成項目補地價，涉及21億元，若以2006年批出的發展方案、涉約48.65萬方呎計，每呎樓面補價約4,317元。

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