受爆發第三波新冠炎疫情拖累，本港樓價升勢受阻。具體反映7月20日至26日成交市況的中原城市領先指數CCL，最新報180.57點，按周跌0.09%，連跌3周共0.66%，惟連續3周企穩180點。

另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報184.16點，按周則升0.35%，連續3周企穩184點上下；另外，CCL(中小型單位)報181.24點，按周升0.11%，結束2周連跌，連續3周企穩181點。

不過，豪宅方面表現較弱，CCL(大型單位)報177.13點，按周跌1.17%，跌幅為9周即逾兩個月最大，結束2周連升。由於中美兩國關係緊張，影響豪宅樓價升勢，預料短期CCL(大型單位)波幅擴大。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，上月初本地再現肺炎確診個案後，CCL隨即終止3周連升，並由近期高位181.77點回軟3周，累計輕微下跌0.66%，但CCL仍繼續企穩180點水平。他認為，樓價升勢短暫受阻，但未有掉頭向下跡象，而近期本地疫情明顯緩和，在用家剛需支持下，二手樓市氣氛轉趨活躍，成交增多，展望9月份樓價走勢開始明朗化。

分區方面，近3周，四區樓價持續出現兩區升、兩區跌，走勢反覆；港島CCL Mass報192.60點，創48周(即2019年9月後)即約1年的新高，按周升2.28%；新界東CCL Mass報190.04點，按周升0.67%，結束2周連跌；九龍CCL Mass報178.15點，按周跌0.62%；新界西CCL Mass報168.23點，按周跌0.69%，連升3周後回軟。