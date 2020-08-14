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緹山加推3房標準戶 下周二招標2小時
文章日期：2020年8月14日 14:56
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儘管近日新冠疫情惡化，加上本地政治局勢為全城所關注，惟貴價一手豪宅的銷售部署未受明顯影響。嘉里
（0683）
九龍半山龍駒道緹山，上載新銷售安排，推出實用1760方呎的2座5樓A室、屬3房3套房設計，於下周二(18日)上午10時至中午12時，招標兩小時。
另外，緹山今日和明日，亦推出另外兩個標準單位招標。
緹山去年至今累沽8伙，套現總金額約19億元。
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