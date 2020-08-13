疫情反覆，經濟前景欠明朗，加上政治不穩等，令本港寫字樓物業租賃添壓。據中原（工商舖）資料顯示，港島區整體甲廈空置率自2019年6月起，連續13個月錄得升幅，上月空置率7.53%，按月上升0.36個百分點；在港島區5大核心區中，4個地區包括灣仔、中環、上環及金鐘均錄得按月升幅，升幅約0.27至1.18個百分點，以金鐘甲廈空置率最高，按月增加0.47個百分點至8.32%。

銅鑼灣區是港島唯一錄得甲廈空置率按月錄得跌幅的地區，按月減少約0.82個百分點至7.37%，是自今年5月空置率達8.73%後，已連續第二個月錄得下跌。該行相信，因銅鑼灣集結商業、旅遊及消遣元素，對比純商業區寫字樓租金更具競爭力，且個別業主面對現實，主動下調叫價，因而吸引企業轉租該區。

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，企業面對目前困境，勢必以節省成本為目標，預料對港島核心區甲廈需求會帶來影響，或令各區空置情況按月惡化；不過，部分指標商廈業主開始接受現實，個別單位叫價已見明顯下調，相信會陸續吸引企業趁低進駐，有助改善寫字樓樓面丟空情況。

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