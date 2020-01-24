整體二手交投疏落，九龍站擎天半島新近錄得8月份首宗二手成交。中原分行經理胡鴻洲表示，擎天半島2座中層F室，實用面積1049方呎，屬3房套房連儲物房間隔，享海景。原業主今年6月叫價3500萬元放售，期後曾將售價下調至3000萬元，新近以2628萬元獲外區家庭客承接，累減872萬元或25％，實呎25052元，成交價較近期市價略低4％。

原業主於2003年、SARS期間以503萬元購入單位，因當時購入價較低，才願意大幅降價沽貨，持貨17年沽出，帳面仍大賺2125萬元或逾4.2倍。