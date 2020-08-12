本地新冠肺炎確診個案持續增加，對地產物業市場的運作亦帶來一定影響。地產代理監管局日前就發出一份「2019 冠狀病毒病條款範本」供業界參考，為持牌人擬備了一個條款範本，讓持牌人加入臨時買賣協議內。

條款範本指明，若賣方或買方因感染或疑似感染新冠肺炎，而被隔離或檢疫，未能於指定日期前簽署正式買賣協議，成交日期將延期至出院後；在特定情況下，買方有權退回所有已支付的訂金等。

對於地監局增加臨約中的2019冠狀病毒條款建議，本地龍頭代理行之一的中原地產表示歡迎並會積極研究。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，代理致力促成成交，加入相關條款，有效避免因新冠狀病毒引起的紛爭，於買/賣/租及代理各方同意下，加入相關條款有效保障各方利益。

事實上，早於今年2月，中原亦就政府推行的新檢疫措施，建議公司代理於臨時合約中加入相關條款，以保障三方利益。就近日地監局發出的通告，將會積極研究，尋求法律意見，考慮加進臨時合約內。

另一邊廂，另一龍頭代理行美聯，該集團住宅部行政總裁布少明則回應指，現時已向公司代理發出內部通知，指示同事需要向賣買雙方說明有關條款，讓客人選擇是否有需要將條款添加至臨約中，現時並非硬性規定，但強調會令客人知悉自己有相關權利。布續指，雖然「中招」機會微，但美聯物業早於今年2月至3月已有相關條款安排，惟字眼與地產代理監管局的範本則稍有不同。

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