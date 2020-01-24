屯門青山公路帝御1期帝御．金灣上載第5號價單，涉及123伙，單位售價介乎319.1萬元至788.8萬元，呎價13612至21946元，，扣除即供的6%優惠後，折實價介乎299.95萬元至741.47萬元，實呎約12795元至20629元，平均呎價14745元，比項目首次推售的123伙平均呎價13578元，高約8.6%。翻查資料，是次加推個別單位加價8.5%。

加推折實均呎1.47萬 近300萬入場

至於3座地下15室單位，實用 186方呎，連137方呎花園，折實價381.64萬元，實呎20629元，則為項目首個折實後實呎仍高於2萬元的單位。今日較早時間， 負責項目銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民指，新一批價單料於下周六發售。

值得留意，若對比新舊價單，今張價單的3座7樓01室，實用面積547方呎，兩房連儲物室間隔，定價788.8萬元，實呎14420元，折實價741.47萬元，折實實呎13555元。本月3月、即不足10日前推出的3號價單，一伙實用同為547方呎的3座8樓01室，即較今次推出單位高一層，定價727.2萬元，實呎13296元，今次推售的7樓單位較上述8樓單位高出8.5%。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

仲量聯行：逾六成亞太區僱員冀重返辦公室

雲景台特色戶3130萬 實呎2.9萬雙破頂

水藍‧天岸3房法院頒令960萬沽 低市價4%

澐灃大屋1.8億沽 創項目新高

逸瓏園本月開齋 3房1330萬沽實蝕120萬

帝御．金灣最快今日加推123伙 料加推加價

大手客加碼 兩日共斥6680萬購意堤5伙

匯景3房950萬沽 低市價5%

上車客510萬無睇樓購第一城2房戶