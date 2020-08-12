新冠肺炎疫情全球大流行，全球各地已廣泛推行居家工作。仲量聯行最新發佈的亞太區報告《在家辦公：新的混合工作場所？》（Home and away: the new hybrid workplace?）指，亞太區上班族有平均68%的受訪僱員曾居家工作，其中61%曾遙距工作的受訪者表示，享受居家工作的自由，同時亦嚮往以往在辦公室工作，並希望未來可採取結合更多彈性安排的工作模式；而香港、日本及中國的僱員則最嚮往私人生活和工作時間的平衡點。

調查中，有66%的千禧世代（Millennials）受訪者較其他年齡組別受訪者渴望重返辦公室，指在辦公室工作可促進人際交流、擁有專業的辦公環境，以及集中精神工作。另81%的千禧世代亦同意在科技已足以支持在家工作，另有52%受訪者則認為在家工作的生產力更高。

仲量聯行亞太區行政總裁顧東尼（Anthony Couse）指出，亞太區僱員適應遙距工作模式，但仍有僱員仍嚮往辦公室文化及個人體驗，此舉清晰表明辦公室將長期存在，但企業仍需因應僱員對遙距工作接受程度上升，而重新塑造工作場所。

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