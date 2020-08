新冠肺炎疫情全球大流行,全球各地已廣泛推行居家工作。仲量聯行最新發佈的亞太區報告《在家辦公:新的混合工作場所?》(Home and away: the new hybrid workplace?)指,亞太區上班族有平均68%的受訪僱員曾居家工作,其中61%曾遙距工作的受訪者表示,享受居家工作的自由,同時亦嚮往以往在辦公室工作,並希望未來可採取結合更多彈性安排的工作模式;而香港、日本及中國的僱員則最嚮往私人生活和工作時間的平衡點。

調查中,有66%的千禧世代(Millennials)受訪者較其他年齡組別受訪者渴望重返辦公室,指在辦公室工作可促進人際交流、擁有專業的辦公環境,以及集中精神工作。另81%的千禧世代亦同意在科技已足以支持在家工作,另有52%受訪者則認為在家工作的生產力更高。

仲量聯行亞太區行政總裁顧東尼(Anthony Couse)指出,亞太區僱員適應遙距工作模式,但仍有僱員仍嚮往辦公室文化及個人體驗,此舉清晰表明辦公室將長期存在,但企業仍需因應僱員對遙距工作接受程度上升,而重新塑造工作場所。

