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御海灣周五新推售53伙 75%發價單賣折實平均1.77萬
文章日期：2020年8月10日 17:22
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新地
（0016）
屯門御海灣自7月推出累沽152伙、套現約10億元後(平均實呎18,530元)，今日上載新銷售安排，本周五(14日)進行新一輪銷售(第三輪)，推出53伙，其中13伙即約25%以招標形式推售，另外40伙即約75%以發價單形式發售。
新地表示，是次發售單位的實用面積，介乎254至514方呎，涵蓋開放式至3房，另亦包括特色單位。至於40伙發價單發售單位，維持最高22%直減折扣，折實價460萬至988萬元、折實平均17,747元，折實價計市值逾2.5億元。
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