新地表示，是次發售單位的實用面積，介乎254至514方呎，涵蓋開放式至3房，另亦包括特色單位。至於40伙發價單發售單位，維持最高22%直減折扣，折實價460萬至988萬元、折實平均17,747元，折實價計市值逾2.5億元。