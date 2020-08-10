青山公路青山灣帝御‧金灣、海皇路御海灣兩個屯門新盤，近日均錄理想銷情，帶動同區二手成交。

中原地產分行經理朱建宗表示，新屯門中心本月暫錄約3宗成交，其中1座高層D室，屬實用501方呎兩房間隔，新買家一睇即中；原業主最初叫價555萬元，略減6萬餘元或1%後，以548.8萬元成交，實呎10954元。原業主2010年6月以170萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利378.8萬元或2.2倍。