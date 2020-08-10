Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
尚悅‧嶺本月首錄成交 天台特色戶呎售2.2萬
文章日期：2020年8月10日 15:37
Share
prev
next
近日主力銷售青山公路青山灣帝御‧金灣的恒地
（0012）
，同系元朗尚悅‧嶺，新錄本月首宗一手成交，以567.07萬元售出2座28樓D室，屬實用255方呎連204方呎天台特色戶，折合實呎22238元。
相關新聞
太古城首10日13宗 較上月同期升四成
曼山連續兩月實呎破2萬
代理:本月新盤成交料800至1000宗 按月最多跌三成
偉華中心兩房減價4%後 呎價近1.9萬易手
新盤空窗期 十大屋苑周末交投升兩倍
中證監：已按美方要求 提華企審計建議
ST. GEORGE'S MANSIONS實呎逼4.6萬 項目首開齋 3房8600萬招標售出
津匯個別餘貨 低2年半前價兩成
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款