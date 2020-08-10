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尚悅‧嶺本月首錄成交 天台特色戶呎售2.2萬

文章日期：2020年8月10日 15:37

近日主力銷售青山公路青山灣帝御‧金灣的恒地（0012），同系元朗尚悅‧嶺，新錄本月首宗一手成交，以567.07萬元售出2座28樓D室，屬實用255方呎連204方呎天台特色戶，折合實呎22238元。

 

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