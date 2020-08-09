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澐灃本月首錄成交 洋房8150萬沽出

文章日期：2020年8月9日 15:10

新盤市場今日聚焦恒地（0012）負責銷售的青山公路青山灣帝御‧金灣，永泰（0369）今日以招標形式，沽出旗下沙田九肚澐灃的A18號洋房(連兩車位)，物業實用2902方呎，成交價8150萬元、成交呎價28084元，屬項目本月首宗成交。
 
上述洋房採4房雙套房設計、連576方呎花園及455方呎天台。發展商表示，上述Central Garden House設20伙，擁Central Garden內園景致。
 

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