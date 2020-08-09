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偉華中心兩房減價4%後 呎價近1.9萬易手
文章日期：2020年8月9日 13:46
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沙田偉華中心8月暫時錄約2宗成交，中原地產副分區營業經理杜文俊表示，屋苑新錄1座中層D室易手，屬實用308方呎兩房間隔，原業主6月開價約608萬元，議價後以585萬元易手、實呎18994元，即減價23萬元或4%，新買家為用家。原業主2013年5月以352萬元購入，持貨7年，帳面獲利約233萬元或66%。
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