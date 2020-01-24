反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報180.74點，按周跌0.52%，連跌2周共0.57%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.52點，按周跌0.80%，連升三周後回軟。CCL(中小型單位)報181.03點，按周跌0.71%，連跌2周共0.80%，有關數字主要反映上月中旬疫情惡化下，政府宣布新一輪防疫措施當周市況。中原估計，未來數周CCL高位爭持，走勢反覆，波幅擴大，但未有掉頭向下。今周本地疫情有緩和跡象，將於8月底公布的CCL才開始反映，展望9月份CCL走勢可以明朗化。

CCL(大型單位)報179.24點，創36周新高，按周升0.47%，連升2周共0.67%。近12周計，CCL(大型單位)累升4.12%，升幅是CCL四大整體指數中最大的。其餘CCL累升2.73%，CCL Mass累升2.68%，CCL(中小型單位)累升2.47%。

另外，新界東CCL Mass報188.77點，按周跌2.06%，連跌2周共3.08%。港島CCL Mass報188.30點，本周跌2.22%，上周升2.05%。九龍CCL Mass報179.26點，本周升0.18%，上周跌1.68%。不過，新界東卻回升。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，新界西CCL Mass最新報169.39點，創51周(即2019年8月後)新高，按周升0.32%，連升3周共2.92%。本地疫情反撲，近2周三區樓價齊出現反覆，唯獨新界西連升，顯示疫市中用家剛需強大。

其他報道

內地生租賃大減 投資者不足600萬沽沙中2房戶

恒地蕉坑公私營項目申減52伙增社福設施

ST GEORGE'S MANSIONS首錄成交三房售8600萬 呎價4.6萬

內地生1.95萬租南昌一號3房 呎租47元

君譽峰本月首宗成交 一房呎價撲3萬